Pesaro Urbino, principio d’incendio in una ditta di lavorazione metalli

VIGILI DEL FUOCO 🔥

I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 6 nella zona industriale di Cartoceto per un principio d’incendio che ha interessato una stazione filtrante in una ditta di lavorazione metalli. Le squadre di Vigili del fuoco, partite dalla sede di Pesaro e dal distaccamento di Fano, hanno spento le fiamme e raffreddato il macchinario, mettendo in sicurezza l’area interessata. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta.

