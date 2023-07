Tensione sulla giustizia. Anm: “Dal governo accuse gravissime”

Spread the love

AGI – È ancora alta tensione sulla giustizia, con i casi Santanché e Delmastro in primo piano. E lo scontro politico tra maggioranza e opposizione si acuisce di ora in ora. Il governo fa quadrato sulle riforme mentre l’Anm attacca: “colpita al cuore la magistratura”. “Meloni intervenga”, il refrain della minoranza.

La premier, al momento, non entra direttamente nella ‘battaglia’ ma, secondo quanto avrebbe detto ai suoi, è determinata a non rallentare sulle riforme – a cominciare da quella sulla giustizia – che considera necessarie per il bene del Paese. Intanto dopo le critiche arrivate da fonti di Palazzo Chigi sulla “fascia della magistratura” e “la campagna elettorale per le elezioni europee” seguite dalla nota di via Arenula sull’imputazione coatta da riformare ecco la risposta dell’Associazione nazionale magistrati.

Dal governo è arrivata “un’accusa pesantissima e gravissima che colpisce al cuore la magistratura. Un attacco ancora più insidioso perché lasciato a fonti anonime di Chigi. Una forma di delegittimazione e invece dal ministro mi sarei aspettato un’indagine immediata o un intervento per eliminare un clima di sospetti”, dice il presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia, parlando al Comitato direttivo dell’Associazione.

