Ascoli Piceno, incendio capannone a Borgo Miriam

VIGILI DEL FUOCO 🔥

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 10.00 circa per un incendio che ha interessato un capannone adibito a rimessa autoveicoli e mezzi agricoli in località Borgo Miriam nel comune di Offida (AP). La squadra di Ascoli Piceno è intervenuta dalla centrale con l’ausilio di due autobotti spegnendo l’incendio ed evitando che si propagasse verso le aree circostanti. Il capannone è risultato gravemente danneggiato e non si registrano persone coinvolte dall’incendio. Sono ancora in corso le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell’intero scenario