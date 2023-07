Si è concluso il corso nazionale per operatori di terzo livello NBCR

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Si è concluso venerdì scorso, presso il centro di formazione dei Vigili del Fuoco Calabria sito in Lamezia Terme (CZ) il corso nazionale per operatori di terzo livello NBCR. Durante il periodo formativo di tre settimane, i partecipanti hanno acquisito nozioni sul rischio e sulle modalità di intervento in ambito nucleare, biologico, chimico e radiologico (NBCR), approfondendo tematiche sulla protezione individuale degli operatori nonché sull’utilizzo di strumenti per la rilevazione di sostanze pericolose.

Alle tre settimane di formazione, che hanno incluso lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, hanno partecipato 25 discenti provenienti dai comandi di Roma, Napoli, Bari, Catanzaro e Palermo.

Il direttore del corso Ispettore Antincendio Esperto Conforti del comando di Catanzaro ed i formatori nazionali che si sono avvicendati durante i vari momenti della formazione hanno espresso soddisfazione per l’interesse e l’impegno dimostrato dai discenti.

Il corso si è concluso con un test di valutazione finale. A presiedere la commissione il Comandante di Crotone ing. Fasano, il Vice Comandante di Catanzaro Ing. Pirillo, il funzionario ing. Archinà del comando di Catanzaro e due Formatori Nazionali Esperti del settore NBCR CS Maida della Direzione Regionale Vigili del Fuoco Calabria e VC Capozza del comando di Reggio Calabria che hanno elogiato i partecipanti per i risultati ottenuti.

I discenti andranno ad implementare i nuclei regionali della Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Lazio.