Taranto, il C.R. Dario Cidin vince il Campionato Italiano Interforze di Tiro a Volo.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Si è svolta dal 4 al 6 luglio 2023 a bordo della Nave Garibaldi, incrociatore portaeromobili della Marina Militare ormeggiata a Taranto presso la Stazione Navale Mar Grande, la 29^ edizione del Campionato Italiano Double Trap, importante evento sportivo interforze.

Tra i 5 atleti della Rappresentativa nazionale VV.F. di tiro al volo, è da sottolineare l’ottima prestazione del Capo Reparto Dario Cidin del Comando di Gorizia che ha ottenuto il gradino più alto del podio nella specialità Trap 1, categoria 3.

Dopo le 4 serie di tiri preliminari, il Vigile del fuoco goriziano ha guadagnato la finale a 6 con 95 centri su 100 piattelli. In finale, il punteggio di 24 centri su 25 tiri non è bastato per decretare la vittoria; si è proceduto, quindi, in uno spareggio diretto su 5 piattelli nel quale l’atleta dei Vigili del fuoco, grazie a una serie perfetta con 5 centri su 5 tiri, è riuscito ad aggiudicarsi il titolo di Campione Italiano.