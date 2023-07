A 80 anni crolla il pino dalla folta chioma a piazza Venezia

Spread the love

ANSA . Ha terminato così la sua vita secolare il pino caduto oggi a piazza San Marco, a due passi da piazza Venezia e dal Campidoglio, nel cuore di Roma. Dopo i vigili urbani che hanno messo in sicurezza la zona sono accorsi anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi. Con loro i tecnici del Comune, impegnati a capire i motivi dello schianto, allo stato legati solo alla vecchiaia, a una ‘carie’ interna che ne aveva minato la stabilità, e forse a qualche intervento del passato che gli ha danneggiato le radici.

La pianta aveva almeno un’ottantina d’anni. L’albero, altissimo, è caduto parallelamente al marciapiede: una circostanza molto fortunata, viene sottolineato, perché in questo modo non ha colpito né persone né veicoli. Proprio la dinamica della caduta ha fatto pensare ai tecnici del Comune non solo all’età dell’albero, ma anche all’effetto di passati lavori di risistemazione del marciapiede che ha ridotto le radici a terra proprio per realizzare il ciglio di cemento.