Grosso masso e alcuni detriti scivolano verso valle fermandosi nei pressi di due abitazioni.

VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

14/07/23 ore 19:30 Angera (Va), Via Torriani. Si è verificato un movimento franoso che ha causato il distacco di un grosso masso e di alcuni detriti, il materiale è roivinato verso valle fermandosi nei pressi di due abitazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa. Gli operatori hanno interdetto l’area ed effettuato un sopralluogo congiuntamnete ai tecnici del comune. Due famiglie hanno abbandonato le proprie abitazioni per sicurezza. Già nella tarda serata sono stati avviati alcuni lavori di messa in sicurezza.