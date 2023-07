Bambina colpita da una scarica elettrica, intervento dei Vigili del fuoco nella tarda serata di ieri

Spread the love

Nella tarda serata di ieri, sabato 15 luglio 2023, alle 22.30, sul lungo lago in via delle Foibe, tra la numerosa folla presente in occasione della Notte Bianca, i Vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere una bambina colpita da una presunta scarica elettrica.

Stando alla ricostruzione dei fatti, la bambina – 10 anni – mentre passeggiava con i genitori, di origine straniera, deve aver appoggiato il piede scalzo su uno dei faretti che illuminano da terra la zona dei giochi vicino al Monumento ai Caduti e aver preso una scossa.

prima merate