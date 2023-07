Camion si incastra nel sottopasso: incidente a Prato

Spread the love

Prato, 16 luglio 2023 – Paura a Prato, nella frazione di Paperino, per un camion che è rimasto incastrato in un sottopasso.

E’ accaduto nella tarda mattinata di domenica 16 luglio. Il camionista non ha calcolato bene l’altezza del mezzo che ha finito per sbattere contro la sommità del sottopasso. Il camion è rimasto in bilico su un fianco.

Non si registrano feriti gravi ma i disagi sono stati molti. Il traffico è rimasto bloccato e ci sono state lunghe manovre per liberare il mezzo stesso. Sono intervenuti la polizia municipale e i vigili del fuoco. Non risultano altri mezzi coinvolti. Le operazioni per liberare il camion sono durate a lungo. Non si registrano danni infrastrutturali gravi al sottopasso.