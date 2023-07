Esclusa dai vigili del fuoco la presenza di passanti coinvolti dal crollo della palazzina a Torre del Greco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

È stata esclusa nella notte dai vigili del fuoco la presenza di passanti coinvolti lungo la strada dal crollo della palazzina ieri mattina a Torre del Greco (NA). Prosegue l’ispezione delle squadre tra le macerie del fabbricato, anche in assenza di segnalazione di altri dispersi. È in corso l’operazione per la messa in sicurezza degli edifici attigui a quello crollato.

