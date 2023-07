Camion sfonda il guardrail sulla A8 e si scontra con un’auto: 37enne ferito gravemente

Spread the love

Grave incidente questa mattina nel tratto dell’autostrada A8 tra il bivio con la A9 e Lainate. Un camion ha sfondato il guardrail finendo per impattare contro un altro mezzo pesante e due auto. Ad avere la peggio nello scontro è stato il conducente di una delle due vetture, un uomo di 37 anni trasportato in ospedale in codice rosso con traumi al torace e all’addome.

L’autista del camion, invece, è caduto dal finestrino laterale della cabina di guida, riportando ferite alla schiena e ustioni di primo e secondo grado provocate dal contatto con la benzina fuoriuscita dal mezzo. L’uomo, 45 anni, è stato portato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como. È stata invece trasportata al pronto soccorso in codice giallo la donna di 57 anni alla guida dell’altra auto coinvolta: ha riportato un trauma toracico. Il tratto dell’autostrada A8 in cui si è verificato l’incidente è stato temporaneamente chiuso.

AUTOMOTOIT