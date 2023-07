Vasto incendio al campo Rom: traffico in tilt in autostrada

Spread the love

n vasto incendio ha interessato il campo Rom di via Mastellone, nel quartiere Barra di Napoli Est, intorno alle prime luci di oggi martedì 18 luglio 2023. Come riporta NapoliToday, il rogo, sviluppatosi intorno alle 4, ha causato anche forti rallentamenti nel tratto autostradale adiacente, all’altezza di Ponticelli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, secondo il racconto di alcuni testimoni, hanno gettato acqua proprio dall’autostrada per domare le fiamme. Dall’incendio è scaturita un’alta colonna di fumo visibile da diversi punti di Napoli e non solo.

