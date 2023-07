“Gli incendi in Canada non si possono fermare”, morto un altro vigile del fuoco

Spread the love

Durante la peggiore stagione di incendi selvaggi mai registrata in Canada, un secondo vigile del fuoco è stato ucciso. Dall’inizio di maggio, sono stati bruciati circa 24 milioni di acri di terreno, un’area grande come il Belgio e l’Irlanda insieme. La Columbia Britannica è stata particolarmente colpita e sta cercando aiuto da vigili del fuoco internazionali e forze armate canadesi.

La situazione è senza precedenti, con 373 incendi attivi in tutta la provincia. Il fumo degli incendi si sta estendendo fino agli Stati Uniti, causando cieli nebbiosi in luoghi come il South Dakota e Washington.

meteoweb.eu