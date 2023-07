Malcesine: pescatori bloccati su un isolotto in mezzo al lago di Garda vengono salvati dai vigili del fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Operazione di soccorso dei vigili del fuoco nella serata di ieri, 18 luglio, sul lago di garda per portare in salvo 7 persone che, uscite per una battuta di pesca a bordo di alcuni natanti a remi, erano state costrette a trovare riparo sull’isola dell’ulivo a causa del peggiorare delle condizioni climatiche del lago.

L’allarme era giunto intorno alle ore 22.40, quando la guardia costiera ha attivato i vigili del fuoco di Bardolino che sono partiti con due imbarcazioni e sette uomini, tra personale terrestre e nautico, per raggiungere lo sperone roccioso situato a circa 200 metri dalla costa di Malcesine, dove i sette pescatori avevano trovato riparo.

Giunti sul posto i pompieri hanno iniziato il recupero dei malcapitati e delle loro imbarcazioni per poi trasportarli nel vicino porto di Malcesine.

L’intervento si è concluso intorno alle 2 di notte.