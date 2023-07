Niente proroga imposte 2023 ad agosto: il Governo boccia la richiesta

Spread the love

Niente proroga per il versamento delle tasse delle Partite IVA: imposte ISA confermate al 31 luglio, il Governo non concede lo slittamento al 21 agosto.

Il Governo non concede la proroga ad agosto delle imposte 2023 in scadenza il 31 luglio con maggiorazione dello 0,40%: la fumata nera arriva con i chiarimenti di Lucia Albano, Sottosegretario al MEF, forniti in data 19 luglio nel corso di un’interrogazione alla Camera.

Dunque, si conferma il lunedì nero atteso per l’ultimo del mese.

Indice

