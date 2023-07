VIDEO – Messina, vasto incendio a Vulcano. In azione un Canadair della flotta del Corpo nazionale

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO ūüĒ•

Un vasto incendio di macchia mediterranea è scoppiato nel pomeriggio di ieri in zona Capo Grillo, sull’isola di Vulcano, con le fiamme che sono arrivate a minacciare anche alcune abitazioni. L’intervento dei Vigili del fuoco è stato massiccio e tempestivo, con l’impiego di un canadair della flotta aerea dl Corpo nazionale. Una squadra è stata trasportata sull’isola da una motovedetta della Guardia Costiera.

Nei giorni scorsi i Vigili del Fuoco del comando sono stati impegnati in operazioni di spegnimento di un vasto rogo di sterpaglie e macchia mediterranea che ha lambito diverse abitazioni e infrastrutture. Diversi i fronti di fuoco, a est fino a contrada dell’Eremo di San Corrado, dove le fiamme hanno minacciato un serbatoio AMAM; a ovest in localit√† Casazza. Sul posto sono intervenute le squadre del distaccamento di Milazzo, di Messina Centrale e Nord, la squadra speciale boschiva e una proveniente in supporto dal comando di Catania.

