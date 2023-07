Borgo Nuovo, ragazzini tentano di dare fuoco alla scuola e riprendono tutto con i cellulari

Spread the love

andali tentano di dare fuoco alla scuola di Borgo Nuovo. E’ successo ieri pomeriggio quando alcuni ragazzini – forse alunni dello stesso istituto (il Rita Levi Montalcini) – hanno bruciato i tavoli da picnic con le panche sistemati sotto gli alberi del plesso centrale Basile di piazza San Paolo.

I giovanissimi hanno cercato di dare fuoco alla scuola mentre riprendevano tutto con i cellulari. Hanno distrutto tutto il lavoro svolto dagli insegnanti in un anno scolastico. Durante il raid hanno anche cercato di mandare in frantumi la vetrata per entrare nella scuola. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno accertato ancora prima di vedere le immagini che il rogo era doloso. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

PALERMOTODAY