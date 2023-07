VIDEO – Crolla un ponte in Grecia: un morto e 12 feriti. Arrestate quattro persone

Spread the love

Una sezione di un ponte all’ingresso di Patrasso è crollata oggi, domenica, e una persona e morta e 12 altre sono rimaste ferite. La polizia ha arrestato il responsabile della sicurezza e altri tre dipendenti di un’impresa edile in relazione al crollo della sezione della strada che era oggetto di lavori nella città del sud della Grecia. Quattro dei feriti sono in gravi condizioni. Sono stati tutti trasferiti negli ospedali di Rio e Aghios Andreas. Il ponte aveva problemi strutturali e i lavori di riparazione erano iniziati nel 2021.

La sezione che è crollata era stata chiusa dal 20 luglio per lavori di manutenzione in seguito a una decisione del dipartimento di polizia di Acaia. La demolizione era prevista per domenica, ma una parte del ponte è crollata inaspettatamente, schiantandosi su un gruppo di persone che si trovavano sotto di esso. È stata avviata una ricerca e un salvataggio per trovare altre persone sotto le macerie, con 35 vigili del fuoco, due squadre di pronto intervento e cani da soccorso.

