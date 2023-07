Roma, vasto incendio di sterpaglie in via Pontina: gravi disagi alla circolazione

Spread the love

Alle 15.13 del 24 luglio, la sala operativa ha inviato nella zona di Castel Romano diverse squadre VVF, per un vasto incendio di sterpaglie che a causa del vento è giunto a ridosso di ambe i lati di via Pontina e che ha completamente bruciato un furgone adibito a vendita di generi alimentari ed un’autovettura. Non ci sono feriti. Forti disagi alla circolazione legati al denso fumo che ha causato la chiusura al traffico della strada in entrambi i sensi di marcia. Sul posto hanno operato con le squadre dei Vigili del fuoco diversi moduli della Protezione Civile e due elicotteri della Regione Lazio, il tutto coordinato dal Dos VVF. Presenti inoltre la Polizia stradale e locale.