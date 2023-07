Interventi sul territorio comasco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

In relazione alle avverse condizioni meteo nella serata di ieri si informa che a partire dalle 21.00 sono circa duecento le segnalazioni giunte alla sala operativa del comando VVF di Como. Nell’arco di tre ore sono stati espletati sessanta interventi di soccorso tecnico urgente per taglio piante, rimozioni parti pericolanti e messa in sicurezza tetti danneggiati prevalentemente nei comuni di Turate, Rovellasca e Rovello Porro

Ore 10.45 circa intervento di soccorso tecnico urgente per autoveicolo ribaltato con una persona all’interno in Longone al Segrino via Garibaldi. In posto vigili del fuoco del distaccamento di Erba e 118