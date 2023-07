Spread the love

VIGILI DEL FUOCO ūüĒ•

Alle 15 del 25 luglio, i Vigili del fuoco sono intervenuti in località Santa Cristina di Gubbio per l’incendio di un capannone adibito a rimessa agricola e stalla animali.

Sul posto sono giunte 2 squadre, una dal distaccamento di Gubbio e l’altra da Gaifana supportate  da un altro mezzo per rifornimento idrico dalla sede centrale di Perugia. Le cause dell’incendio sono da attribuirsi probabilmente ad un fulmine.