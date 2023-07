Ancona, doppio intervento dei Vigili del fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 13 del 26 luglio, circa ad Ancona in via Damiano Chiesa per rimuovere delle parti pericolanti da dei balconi di una palazzina. La squadra VVF sul posto ha utilizzato l’autoscala per raggiungere e rimuovere le parti di intonaco pericolanti e transennato la parte sottostante.

Poco dopo le 13, la squadra dei Vigili del fuoco di Tolentino è intervenuta a San Severino Marche per l’incendio di pannelli fotovoltaici posizionati sul tetto di una ditta. La squadra giunta sul posto, supportata dalla sede centrale di Macerata con autoscala e autobotte, ha spento le fiamme e messo l’area in sicurezza.