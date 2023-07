Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco della Centrale di Bergamo intervengono per un incidente stradale tra due macchine in galleria a Scanzorosciate sulla SPexSS671 dir intorno alle 13:58. Nessun ferito grave. I VVF hanno messo in sicurezza i Mezzi e hanno bonificato l’area compromessa. La Galleria è momentaneamente chiusa.