Fulmine uccide 40 pecore a Sappada, carcasse recuperate con l’elicottero dai Vigili del Fuoco

Un intervento complicato per recuperare in quota le carcasse di 40 pecore uccise da un fulmine.

L’elicottero dei Vigili del fuoco ha trasportato i tecnici Saf e la loro attrezzatura a quota 2100 metri dove sono avvenute le operazioni di recupero degli animali, che una volta recuperati e preparati per il trasporto sono stati agganciati con un cavo al gancio baricentrico del velivolo che le ha trasportate a valle. Si è concluso così l’intervento iniziato giovedì scorso per recuperare 40 pecore morte dopo essere state colpite da un fulmine in località Monte della Piana, a Sappada (Udine). Le operazioni, necessarie per evitare l’inquinamento delle falde acquifere e un potenziale pericolo igienico sanitario visto l’elevato numero di turisti, è stato effettuato dal personale Saf (Speleo Alpino Fluviale) del distaccamento vigili del fuoco di Tolmezzo insieme all’equipaggio di Drago 154, l’elicottero del Reparto volo del comando di Venezia con la collaborazione del personale della Stazione Forestale di Forni Avoltri.