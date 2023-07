Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente questa sera alle 20.45 in Fenegro via Trento per incendio appartamento piano rialzato. In posto quattro mezzi dei vigili del fuoco delle sedi Appiano Gentile, Lomazzo e Como. Danni limitati alle suppellettili di un solo locale. Non si segnalano feriti.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica.

In posto unitamente ai VVF, 118 e Carabinieri