Monza, in preda al delirio crea scompiglio in pieno centro appiccando il fuoco ai cassonetti

Notte di tensione a Monza quando un cittadino straniero, in uno stato di delirio, ha messo a repentaglio la sicurezza pubblica appiccando il fuoco ai cassonetti lungo via Manzoni, nel cuore del centro cittadino. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco ha permesso di contenere la situazione e arrestare l’uomo. Gli eventi si sono svolti intorno alle 00.20 del venerdì 28 luglio, quando la centrale operativa della Questura ha ricevuto diverse chiamate dai cittadini preoccupati, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine a causa di un uomo che stava appiccando il fuoco ai cassonetti lungo la nota arteria cittadina. Le volanti della Questura di Monza si sono immediate recate sul posto, accompagnate dal personale dei Vigili del Fuoco.

