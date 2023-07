Frana travolge le auto al parcheggio del passo Gardena: terrore fra i turisti

Spread the love

Sono state recuperate le macchine che ieri sera sono state travolte da una enorme frana sul parcheggio del Pisciadú, alla base del sentiero della ferrata Tridentina, la passo Gardena.

I proprietari erano stati rintracciati già in nottata, ora è comunque arrivata la definitiva conferma che la frana non ha causato vittime. Il parcheggio in questo periodo della stagione di solito è molto frequentato, per una pura causalità ieri sera non c’era nessuno.

leggo.it