Incidente in A4, autocisterna contro 5 auto in coda al casello, un ferito grave

Spread the love

TRIESTE – Un incidente grave è avvenuto verso le 18.30 di oggi 29 luglio 2023 nel tratto autostradale della A4 in prossimità dello svincolo di Redipuglia in direzione Trieste. Lo rende noto Autostrade Alto Adriatico. Un’autocisterna vuota – è la ricostruzione della concessionaria – ha centrato 5 auto in coda mentre si apprestavano ad uscire al casello. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Si registrano alcuni feriti di cui uno grave incastrato nel proprio mezzo. Sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade Alto Adriatico, i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Il tratto è stato chiuso e il traffico è stato reindirizzato a Villesse verso l’autostrada A34. Il sinistro è avvenuto in un tratto particolarmente trafficato oggi a causa delle partenze di turisti verso le località balneari della Croazia.

il gazzettino