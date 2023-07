Maltempo, temporale choc a Verona: alberi abbattuti, tetti scoperchiati e semafori divelti. Danni ingenti

Spread the love

Il maltempo provoca ancora danni ingenti al Nord Italia. Un forte temporale ha interessato, nella notte Verona, provocando l’abbattimento di una quarantina di piante, lo scoperchiamento di alcuni tetti e rompendo una decina di semafori. La Polizia Locale ha chiuso viale Piave, la via di acceso dal casello di Verona Sud dall’autostrada Milano-Venezia a causa di presenza di amianto sulla carreggiata di pezzi di un tetto che si è scoperchiato in zona. L’azienda specializzata sta per intervenire. Deviazioni al traffico sono in atto in varie strade. In alcune strade oltre ai Vigili del Fuoco sono in azione i volontari della associazioni di Protezione Civile provinciali e comunali.

La situazione è monitorata dalla centrale operativa della Polizia Locale che invita i cittadini ad evitare per le prossime ore a frequentare parchi e aree verdi, prima della verifica sulle condizioni di sicurezza delle piante. Gli interventi sono coordinati dall’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi in contatto la Protezione Civile.

