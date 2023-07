Salta il concerto di Guè Pequeno a Palermo. «Niente ok perché vigile del fuoco è in ferie»

Spread the love

quando l’informazione tende al colpo di scena (Lia)

«La commissione comunale si è riunita venerdì 28 luglio – si legge nella nota – quando non poteva esserci nulla di montato, considerato che il concerto si doveva tenere domenica 30 luglio. Sabato 29 luglio alla nuova riunione della commissione di valutazione dello spettacolo non era presente il membro dei vigili del fuoco. A nulla è valso il tentativo da parte del presidente della commissione di rintracciare il comandante provinciale perché irreperibile, mentre il membro dei vigili del fuoco è in ferie e non è stato sostituito. Dopo ben 4 ore di attesa, i membri presenti hanno rilasciato il nulla osta di loro competenza, ma purtroppo senza il membro dei vigili del fuoco il parere non è definitivo. La questura non ha rilasciato la licenza (che è stata rilasciata, invece, per uno spazio agibile con lo stesso palco, lo stesso service, e lo stesso allestimento previsto per il concerto di Guè». Rimando, quest’ultimo, al concerto di Fabri Fibra, che si è tenuto ieri sera.

https://meridionews.it/palermo-salta-concerto-gue-pequeno-zisa/