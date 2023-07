Vigile del fuoco trova un portafoglio con mille euro nel carrello della spesa e lo riporta alla proprietaria

Spread the love

JESI – Fabio Rosati ha 59 anni e da 25 è un valido ed esperto vigile del fuoco di stanza all’aeroporto di Falconara. Venerdì mattina intorno alle 10 non era in servizio ed è andato a fare shopping con la compagna in un discount jesino, nella zona di via Gallodoro. Mentre andava a prelevare un carrello per la spesa, di fronte al negozio Kik in via Bordoni, Rosati ha visto che all’interno del carrello c’era un portafogli.

corriere adriatico