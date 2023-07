Aziende distrutte da un incendio Fiamme domate solo dopo ore E i vigili del fuoco evitano altri danni

Spread the love

Notte di lotta contro il fuoco in via Lombarda a Poggio a Caiano. Due aziende sono andate completamente distrutte. Intorno alle 1,30 nella notte fra sabato e domenica, per cause ancora in corso di accertamento, è scoppiato un incendio che probabilmente è partito da un deposito di materiale sanitario gestito da cittadini cinesi. Le fiamme hanno attaccato anche l’azienda adiacente, la Fibac che produce da tanti anni bomboniere, articoli per cerimonie e natalizi ed è di proprietà di un imprenditore di Campi Bisenzio. I vigili del fuoco hanno dovuto lottare ore per domare le fiamme e il loro intervento è stato decisivo per contenerle e impedire che attaccasero anche altre attività economiche.

lanazione.it