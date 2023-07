Lo striscione a Trapani: “Grazie per quello che fate . Viva i vigili del fuoco”

Spread the love

Dei giovani questa mattina hanno attaccato uno striscione sulla recinzione del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani: “Grazie per quello che fate. Viva i vigili del fuoco”.

“Guardavamo questi giovani darsi da fare nel perimetro del comando – raccontano da Trapani – e non capivamo cosa volessero fare”. In pochi minuti il mistero è stato svelato. “Per noi – continuano i vigili del fuoco – sono gesti importanti”.

In questi giorni massacranti di lavoro no – stop, solidarietà e vicinanza è stata espressa ai vigili del fuoco siciliani, impegnati a fronteggiare incendi disastrosi, da più parti. E la foto che li rappresenta esausti in terra ha fatto il giro del mondo.