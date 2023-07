Manifestazione a Napoli, ‘in piazza per la sopravvivenza’

Spread the love

“Siamo di fronte all’attacco del governo Meloni ai poveri e al diritto di sopravvivenza”. Così Giuliano Granato, uno dei responsabili di Potere al Popolo, spiega le ragioni della manifestazione che si sta svolgendo all’esterno della sede Inps di Napoli dopo l’sms che comunicava la fine del reddito di cittadinanza. “Parliamo di 160mila famiglie nel Paese – ha detto Granata – che sono senza un euro e senza prospettive. La destra ha vinto dicendo che erano pronti ma ora sono pronti a massacrare i poveri. A settembre ci sarà il nuovo strumento ma se si chiede all’Inps e ai Centri di Impiego non sanno nulla, perché manca anche il sito web attraverso cui ci si può iscrivere alla lista per la nuova assistenza. Non vengono toccate le grandi imprese, anzi 21 miliardi vengono date alle aziende per assunzioni anche precarie, mentre il lavoro continua a essere temporaneo e con stipendi bassi. Vogliamo un lavoro dignitoso, con stipendio dignitoso e con un contratto stabile e regolare”.

ANSA