Perde il controllo dell’auto, si rovescia e centra tre auto in sosta: 61enne «miracolato» a Legnago

Spaventosa carambola, nella tarda serata di domenica 30 luglio, nel centro di Legnago. Un 61enne, al volante di una Kia Sportage, mentre percorreva viale dei Caduti, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia cittadina, ha perso il controllo dell’auto che si è cappottata dopo aver centrato, danneggiandole, tre auto in sosta

Il conducente, rimasto intrappolato nell'abitacolo, è stato estratto dai vigili del fuoco e trasferito al Pronto soccorso del vicino ospedale Mater Salutis. Le sue condizioni, fortunatamente, non sembrano destare particolare preoccupazione.

larena.it