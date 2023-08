Caos reddito di cittadinanza: per errore anche chi ne ha ancora diritto rischia di non riceverlo

Spread the love

opo lo stop il caos. A pochi giorni dall’sms con il quale l’Inps annunciava a migliaia di famiglie percettrici del reddito di cittadinanza la fine del sussidio, le reazioni non si sono fatte attendere. Ed è in particolare il Sud a risentire della sua abolizione e a reagire con rabbia.

A Napoli nel pomeriggio di oggi, lunedì 31 luglio 2023, è stata organizzata una manifestazione sotto la sede dell’Inps di Via De Gasperi per protestare contro l’abolizione del sussidio con uno slogan emblematico: “Per loro evasione e vitalizi, per noi schiavitù”. La protesta è stata promossa dal sindacato Usb e dai militanti di “Potere al Popolo” e i manifestanti sono stati controllati a vista da un cordone di forze dell’ordine.

today.it