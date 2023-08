 VIDEO – Tre vigili del fuoco del New Jersey feriti in un incidente per il ribaltamento di un’autopompa antincendio nello scontro con un’autovettura

Spread the love

NEWARK, NJ – Tre vigili del fuoco sono rimasti feriti in un incidente domenica notte a Newark che ha coinvolto un camion dei pompieri e un’auto fuori dal Prudential Center.

L’incidente è avvenuto intorno alle 21:00 all’incrocio tra Lafayette Street e Mulberry Street mentre i vigili del fuoco stavano intervenendo per una chiamata .

Anche gli occupanti dell’auto hanno riportato ferite ritenute non in pericolo di vita. I vigili del fuoco e le persone a bordo dell’auto sono stati portati in un ospedale della zona.

