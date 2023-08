Incidente all’incrocio tra un’auto e il camion dei pompieri

Spread the love

Singolare incidente stradale nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 2 agosto 2023, all’incrocio tra via Mazzini e via Parolo a Sondrio. Coinvolte un’auto e il camion dei Vigili del fuoco.

Il sinistro si è verificato poco prima delle 13. Secondo quanto si è appreso, i vigili del fuoco stavano percorrendo via Parolo diretti verso piazza Garibaldi. Erano impegnati in un intervento di soccorso persona per prestare aiuto a un uomo in difficoltà che non riusciva ad aprire la porta.

Giunti all’altezza dell’incrocio situato accanto al posteggio di piazzale Merizzi si sono scontrati con un’Audi condotta da una donna di 78 anni. L’impatto, fortunatamente, non è stato particolarmente violento e l’automobilista non ha riportato ferite particolarmente serie. Tanto che non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Sul posto era comunque intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa con a bordo i soccorritori.

I pompieri, dopo essersi sincerati delle condizioni della donna e aver lanciato l’allarme, hanno proseguito nel loro intervento. Sul posto è giunta una pattuglia della Guardia di Finanza che ha provveduto anche a regolare il traffico.

