VIDEO – Usa, treno deraglia a New York: 13 feriti

(LaPresse) Attimi di paura a New York dove un treno con a bordo circa 100 passeggeri è deragliato attorno alle ore 11 locali di giovedì 3 agosto. Il bilancio è di 13 feriti, tra cui due in gravi condizioni. Non risulterebbero esserci vittime. Secondo i funzionari statunitensi otti vagoni della Long Island Rail Road sono usciti dai binari a est di Jamaica station, nel Queens. “La nostra priorità è garantire che tutti i passeggeri e i lavoratori delle ferrovie siano al sicuro e che il servizio riprenda il più rapidamente possibile”, ha dichiarato in un comunicato il governatore di New York Kathy Hochul.

