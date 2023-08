Scontro in via Ugoni tra i Vigili del fuoco e un suv

Spread the love

Si è trovato l’autopompa dei Vigili del fuoco che stava intervenendo in emergenza mentre impegnava l’incrocio: nonostante la frenata improvvisa non è riuscito a evitare lo scontro con la ruota posteriore del camion.

Il conducente di un suv che si immetteva da via Somalia in via Fratelli Ugoni si è così schiantato contro il pesante mezzo, procurandosi seri danni alla vettura. Fortunatamente, a parte qualche trauma leggero agli occupanti del suv come alla squadra dei Vigili del fuoco, nessuno si è fatto seriamente male.

Il fatto è accaduto in città nel tardo pomeriggio verso le 19 nei pressi dell’ex centro commerciale Freccia Rossa. La squadra dei Vigili del fuoco era stata chiamata a intervenire in via san Zeno dove un’auto si era ribaltata e una donna con due bambini sono rimasti legati dalle cinture nell’abitacolo. Con lampeggianti e sirena in azione l’autopompa ha prima rallentato, quindi ha attraversato l’incrocio a semaforo rosso. Il conducente del suv non si è però accorto dell’ostacolo improvviso che non ha potuto evitare.

Il mezzo di soccorso è risultato a sua volta danneggiato nella parte posteriore, con un lungo taglio praticato in una ruota. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito gravemente.

