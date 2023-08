Il sottosegretario On. Prisco insieme al Capo Dipartimento Prefetto Lega ed al Capo del Corpo Ing. Dall’Oppio in visita istituzionale al Comando VVf di Palermo e Catania

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Visita istituzionale in Sicilia del Sottosegretario all’Interno On.le Prisco, insieme al Prefetto Laura Lega, Capo Dipartimento, all’Ing. Carlo Dall’Oppio, Capo del Corpo VVF ed al Direttore Centrale Risorse Logistiche e Strumentali, Ing. Stefano Marsella.



Le autorità sono state accolte dal Direttore Regionale VVF Sicilia, dal Comandante VVF di Palermo e dai Comandanti di Trapani e Agrigento. Presenti, inoltre, il Dirigente del Soccorso Pubblico, CMR e AIB per la Sicilia. A Catania incontro con il Comandante ed i Comandanti di Messina, Siracusa, Ragusa, Enna e Caltanisetta.A Palermo sono stati ricevuti anche i rappresentanti regionali delle Oo.Ss. VVF regionali.



Il Sottosegretario di Stato On.le Prisco ha rappresentato il progetto di realizzare un fondo per le Convenzioni AIB, che consenta di anticipare una percentuale dei pagamenti al personale prima che le regioni versino le relative spettanze. Ha illustrato la capacità dell’Amministrazione di sviluppare le progettualità previste nel PNRR in termini di dotazione di mezzi elettrici, tenendo anche conto dell’efficacia di veicoli elettici con altri combustibili green idonei al particolare utilizzo degli automezzi dedicati al soccorso, che devono assicurare una lunga autonomia di utilizzo. Ha ringraziato le OO.SS. per i contributi apportati e tutti i convenuti, riconoscendo ancora una volta l’eccezionale impegno che ha contraddistinto tutti i Vigili del fuoco della Sicilia nella lotta agli incendi di vegetazione nel particolare evento del 24-28 luglio.



Il Capo Dipartimento ha ricordato che nell’ultimo biennio sono state espletate ed avviate una trentina di procedure concorsuali, con l’introduzione anche di nuove qualifiche, in funzione delle esigenze determinate dai pensionamenti ed in previsione di un incremento effettivo di personale. Inoltre, si tratta di una scelta programmatica per consentire al Dipartimento di affrontare, con nuove professionalità e competenze, le complesse e mutevoli esigenze dei VVF, senza trascurare gli aspetti formativi e specialistici. Iniziative che hanno consentito di assumere 1.800 Vigili del fuoco, superando così per la prima volta, la soglia di 40.000 unità. Il Prefetto Lega ha illustrato l’intendimento di raggiungere la piena autonomia operativa VVF negli scenari emergenziali in Sicilia. Per la lotta AIB, ha sottolineato il progetto di acquisti di nuovi mezzi dedicati e quello del progressivo aumento dei Presidi rurali, oltre i due già attivati, strategico punto di riferimento per il personale in aree di particolare pregio e fragilità ambientale.

Il Capo Dipartimento si è dimostrato consapevole delle difficoltà economiche e logistiche di gran parte del personale nelle fasi di assegnazione e mobilità, che però sono necessarie per poter assicurare il soccorso pubblico in tutto il territorio nazionale e, notoriamente, molte sedi del Nord lamentano una carenza di organico. Al riguardo, ha illustrato l’innovativo progetto di social housing, consentendo di ricercare sui territori la possibilità di assicurare alloggi al personale che si renda disponibile a trasferirsi, senza escludere anche aspetti in termini di premialità di carriera.

Rispondendo ad alcune suggestioni dei referenti sindacali, ha sottolineato tra l’altro l’importanza di sviluppare compiutamente il progetto di costituzione del Reparto Volo a Palermo, con l’indizione di specifici concorsi per piloti e specialisti, evidenziando comunque la difficoltà di reclutare personale per attività specialistiche così particolari.

Riguardo le problematiche connesse alla salute del personale, ha ricordato l’istituzione a breve di una Direzione Centrale dedicata alla salute ed al benessere del personale, con un connesso aumento di personale medico e paramedico VVF.

Il Capo del Corpo, nel ringraziare tutto il personale per l’impegno dimostrato anche nell’ultima emergenza incendi, ha assicurato la propria attenzione sul progetto di ripianamento degli organici e potenziamento delle sedi siciliane. In particolare, ha ricordato la recente fornitura di 6 autoscale per la Sicilia, anticipando l’assegnazione di un successivo di nuovi 40 mezzi sul territorio nazionale.

Il Direttore Centrale Marsella ha assicurato l’impegno dell’Amministrazione nella realizzazione del progetto di edificazione di una nuova sede centrale per il Comando di Palermo nella zona nord, che consentirà di dedicare la sede centrale storica ad un Distaccamento, dedicato al centro storico ed agli uffici della Direzione regionale.

Il Direttore regionale, nel presentare la situazione complessiva del sistema VVF in Sicilia e l’attenzione riservata alle isole minori, si è soffermato nel descrivere i complessi e interventi assicurati in occasione degli incendi sviluppatisi a fine luglio. Il dispositivo AIB, già attivo da metà giugno con 65 squadre ordinarie e 12 previste dalla convenzione con la Regione per la lotta AIB, è arrivato ad impiegare fino a 119 squadre, per un totale di 2.286 interventi di estinzione incendi vegetazione dal 24 luglio al 2 agosto u.s., un migliaio nei soli tre giorni di massimo impatto del fenomeno a fine luglio.