VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Da ieri pomeriggio i vigili del fuoco impegnati con squadre a terra e mezzi aerei per un incendio di vegetazione in località Poggio Pudano: le fiamme, che erano sotto controllo nella notte, stamattina per il vento hanno ripreso vigore. Proseguono le operazioni di spegnimento, vigili del fuoco impegnati con squadre AIB a terra schierate a difesa del centro abitato e con supporto di due canadair ed elicottero regionale. A coordinare le forze in campo un Direttore delle Operazioni di Spegnimento del Comando vigili del fuoco di Crotone.