Bocciato restyling dei Fori Imperiali, Caudo: “Da destra posizione ideologica sulla via di Mussolini”

Il progetto ‘Carme’, affidato da Gualtieri all’ex vicesindaco Valter Tocci, prevede la sistemazione e la riqualificazione dell’area dei Fori Imperiali, soprattutto attraverso la modifica dell’attuale via dei Fori Imperiali, realizzata in epoca fascista e che, di fatto, divide trasversalmente l’area archeologica. Il Messaggero ha riferito ieri che il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, è intervenuto per imporre al Campidoglio limiti e obblighi nella realizzazione del progetto, come per esempio il rispetto della larghezza dei marciapiedi della strada.

L’ex assessore ricorda ai microfoni di Fanpage.it che i progetti del ‘Carme’ sono contenuti nel Dpcm dell’8 giugno, quello che riguarda le opere da realizzare per il Giubileo del 2025: “Sta scritto là, quindi o si fanno quei progetti, oppure anche il ministro risulterà inadempiente. È un paradosso: quei progetti devono essere realizzati, ma allo stesso tempo il ministro dice che non devono essere toccati neanche i marciapiedi di via dei Fori. Non trovo alcuna logica in tutto questo, si fa solo confusione”.



