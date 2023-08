Gregge caduto in un dirupo a Frabosa Sottana, 80 capi deceduti

Spread the love

È terminato dopo diverse ore l’intervento di recupero degli ovini caduti, ieri, in un dirupo a Frabosa Sottana. Le operazioni si sono svolte in collaborazione con il soccorso alpino. Circa 12 capì sono stati fatti risalire lungo il pendio mentre un’altra decina sono stati fatti scendere a valle. L’intervento ha visto coinvolti i vigili del fuoco di Cuneo con il turno notturno e il turno diurno coadiuvati dal soccorso alpino di Mondovì per trarre in salvo un gruppo di pecore e capre rimasto bloccato in una zona di salti rocciosi alla base del Canale degli Ippopotami.

lavocedialba.it