Incidente stradale. Due vetture coinvolte . Il tragico bilancio del sinistro è di tre feriti è un uomo deceduto.

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadra dei vigili del fuoco del comando di Crotone, sede centrale, è intervenuta poco prima della mezzanotte sulla SS106 loc. Trafinello in prossimità Bivio Cutro per incidente stradale. Due vetture coinvolte una Lancia Musa ed una Nissan Qashqai. Il tragico bilancio del sinistro è di tre feriti è un uomo deceduto.

A bordo della Lancia viaggiava un nucleo familiare di tre persone, il conducente deceduto sul colpo, la moglie e la figlia minorenne. Queste ultime, estratte dall’abitacolo venivano affidate al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera. Anche la giovane conducente della Nissan, ferita, veniva trasportata in ospedale.

Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza delle vetture e del sito. Si attende autorizzazione del magistrato di turno e medico legale per estrarre la salma rimasta incestrata tra le lamiere.

La SS106 inizialmente chiusa al traffico in ambedue i sensi di marcia è attualmente transitabile su unica corsia sino al termine delle operazioni di soccoso.

Sul posto Polizia Stradale per gli adempimenti di competenza-