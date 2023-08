Incendio all’alba in una struttura per anziani e disabili a Parma: una donna morta e undici feriti

Spread the love

Tragedia nelle prime ore del mattino di lunedì 14 agosto a Parma. Un incendio si è sviluppato in una struttura che ospita persone anziane e disabili mentre gli ospiti stavano ancora dormento. Il bilancio è drammatico: una persona è morta e undici persone sono rimaste ferite.

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 5,30 per domare il grosso incendio che ha colpito il piano terra della struttura per disabili “La Casa di Arianna”, situata in viale Tanara a Parma e gestita da una cooperativa.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Parma, la vittima è una donna. Altre undici persone – dieci ospiti e un operatore sanitario – sono rimaste intossicate, ma nessuna sarebbe in gravi condizioni.

