Malore improvviso in mare dopo la nottata con il cugino: 14enne salvata a Ostia dai vigili del fuoco

Stava morendo annegata in mare, a Ostia, alle cinque del mattino: i vigili del fuoco l’hanno salvata e adesso la ragazza, 14 anni, è ricoverata all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Tutto è bene ciò che finisce bene ma non mancano le incognite e misteri in questa storia di una tranquilla notte di agosto che stava per trasformarsi in un incubo di mezza estate.

Stava annegando in mare aperto a causa di un malore improvviso. Il cugino, preso dal panico, chiama il 112 e i vigili del fuoco intervengono con la squadra 13/A e il nucleo sommozzatori: l’allarme è chiaro, soccorso in mare. Senonché ci vogliono almeno 15 minuti per arrivare dalla caserma dei vigili del fuoco di Ostia al primo cancello: un tempo che poteva essere fatale per la 14enne che però è ancora viva quando i sommozzatori giungono sul posto.

I vigili del fuoco la individuano, si tuffano e riescono a riportarla a riva, ancora viva. Altro punto da chiarire è il fatto che il mare da giorni sia assolutamente calmo e anche stanotte non rappresentava un rischio per nessuno. Infine in quel tratto di spiaggia non è raro imbattersi in persone che si accampano abusivamente per trascorrere la notte. Ad ogni modo mentre i sommozzatori raggiungono la ragazza arrivano anche i sanitari del 118 che decidono di portarla al Bambino Gesù, ospedale specializzato per bambini e adolescenti. Rimane da chiarire il tipo di malore accusato dalla 14enne che è comunque fuori pericolo

