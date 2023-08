Verona; Scontro tra tre vetture all’imbocco della tangenziale sud, ferita la passeggera, illesi i conducenti

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Alle ore 16.00 di ieri, 12 agosto, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale in Via dell’Alpo a Verona.

Lo scontro è avvenuto nei pressi dello svincolo della tangenziale sud e ha visto coinvolte 3 autovetture e 4 persone, di cui una ricoverata in ospedale.

I vigili del fuoco partiti da Verona con un mezzo e 4 operatori giunti sul posto hanno provveduto a mettere in sicurezza gli automezzi oltre a collaborare con il personale sanitario nell’assistenza alle persone coinvolte.

Sul posto anche polizia locale per i rilievi del caso.

Durante le operazioni di soccorso la viabilità ha subito dei rallentament