VIDEO – Aereo d’epoca prima esplode e poi precipita nel Michigan: le immagini dello schianto

(LaPresse) Un jet d’epoca MiG-23 è precipitato durante un’esibizione aerea nel Michigan, Stati Uniti. E’ accaduto nel pomeriggio di domenica 13 agosto attorno alle ore 16 durante il Thunder Over Michigan Air Show. Il pilota e l’altro membro dell’equipaggio presenti a bordo hanno riportato alcune ferite ma non si trovano in gravi condizioni. I due, infatti, sono riusciti a lanciarsi con il paracadute mentre il velivolo stava perdendo quota. L’aereo combattimento sovietico poi si è schiantato in un parcheggio e ha colpito alcune auto a Belleville, a circa 48 chilometri a ovest di Detroit. Non sono state registrate vittime. La Federal Aviation Administration, intanto, ha dichiarato in un comunicato che indagherà su quanto accaduto assieme al National Transportation Safety Board. (LaPresse)

