Caos trasporti Roma, Gualtieri posta le foto della metro ferma: «Binari putrefatti, lavori rimandati per paura dell’impopolarità»

Spread the love

«Ecco com’erano ridotte le traversine di legno della metro A, che da mesi stiamo sostituendo insieme ai binari…». Il sindaco Roberto Gualtieri, sempre più social e attivo nel comunicare l’attività dell’amministrazione, oggi 16 agosto su Facebook torna sul tema dei trasporti, rovente nella Capitale. Muoversi in città è sempre più difficile: taxi introvabili e non prenotabili a Ferragosto, metro sostituita con le navette bus, come i tram del resto. Questo mentre, sullo sfondo, ci sono pure i disagi per le cancellazioni di molti treni regionali, causati da altre manutenzioni straordinarie. Insomma, spostarsi è un rompicapo, un tetris di mezzi da comporre ogni giorno, e Gualtieri cerca dunque di spiegare.

corriere.it